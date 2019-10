Filme sobre Tribus de la inquisición se hace real

“Cuando vi a esos jóvenes siendo quemados vivos, quise ser agua, quise ser viento para apagar ese fuego”, recuerda el fiscal Marcos Vidal, testigo de los linchamientos ocurridos en julio de 2013 en Ivirgarzama (Cochabamba), donde una multitud roció con gasolina y quemó a Roberto Ángel Antezana, acusado, junto a algunos familiares, del robo de un camión.



Esa frase y esas imágenes quedaron marcadas en la retina y la mente del periodista de EL DEBER Roberto Navia Gabriel, que narró el caso en Tribus de la inquisición. Gracias a este trabajo fue merecedor del I Premio de Crónica Periodística Pedro Rivero Mercado y del Premio Internacional de Periodismo Rey de España.



Navia retornó al lugar donde conoció el horror, esta vez acompañado de la cineasta española Mabel Lozano, a quien contactó durante el viaje que realizó este año a España para recibir el premio de manos del rey Felipe I. En aquella ocasión, Lozano (que acaba de estrenar en Bolivia su documental Chicas Nuevas 24 horas sobre la trata de mujeres en Latinoamérica) quedó convencida de que la historia merecía ser contada en una película y aseguró que vendría a Bolivia a filmar el documental basado en el texto de Navia. Y cumplió.



Junto a un equipo de la productora El Viento Bolar, Lozano y Navia estuvieron durante 10 días en la población donde ocurrieron los macabros sucesos para filmar una primera parte del documental.



Material

“No tengo palabras para explicar lo que me he encontrado. La crónica me pareció durísima, pero estar en el lugar de los hechos ha sido peor de lo que imaginaba”, expresó Lozano.



Para realizar el trabajo reunieron nuevo material gráfico y obtuvieron información de hemerotecas y diversas fuentes que se añadieron a las que estaban incluidas en la crónica. Lozano ha retornado a España, donde trabajará en la posproducción del filme. La intención es retornar en enero para grabar una segunda parte.

“Tribus de la inquisición es un documental sobre derechos humanos que necesita tener una visión internacional sobre el tema, hay que sacarlo de Bolivia”, aseguró la directora



Más datos



Parte del equipo

Mabel Lozano, en la dirección, y Roberto Navia, en la elaboración del guion, trabajaron en Ivirgarzama junto a Claudia Elder (fotografía) y Roberto Dotti (sonido). El equipo español de Lozano se incorporará en la posproducción.



Cineasta española

Lozano, reconocida exmodelo, y presentadora de TV, filmó Chicas Nuevas 24 horas, un documental sobre la trata de mujeres en varios países en el continente. El filme se vio el viernes en el Fenavid 2015.



Periodista boliviano

Navia es coautor del libro Un tal Evo, junto con Darwin Pinto. También publicó Crónicas de perro andante.