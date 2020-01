Cancelan I Am Cait, después de 2 temporadas

Caitlyn Jenner tendrá más tiempo libre ahora que su reality para la cadena E! ha sido cancelado. Según informa Variety, tras dos temporadas al aire, Jenner y los ejecutivos de la cadena decidieron dar por terminado el proyecto.



“Estamos increíblemente orgullosos de las dos temporadas de I Am Cait, una innovadora docu-serie que inició una importante conversación global sin precedentes sobre las personas transgénero”, lee un comunicado obtenido por Variety en el que se indica que Jenner continuará apareciendo en Keeping Up with the Kardashians. “Ella siempre será parte de la familia de E!”.



Durante las dos temporadas del seriado se documentó la transición de Caitlyn y su jornada por entender las problemáticas que enfrentan las personas transgénero, con la ayuda de destacadas representantes de esta comunidad, quienes establecieron amistad con la estrella de la telerrealidad.



A pesar de ganar un premio GLADD como mejor programa de telerrealidad este año, la serie no pudo mantener los ratings de su exitoso debut en julio del 2015, razón que podría explicar la decisión de la cadena de dar por terminado el proyecto.