China garantiza a la comuna crédito por $us 1.100 millones

Una comitiva del Banco de Desarrollo de China visitó ayer al alcalde cruceño, Percy Fernández, con la finalidad de coordinar el financiamiento de nuevas obras para la ciudad. En la oportunidad, se informó de que está garantizado un crédito por $us 1.100 millones para la ejecución de infraestructura y continuar la construcción de Santa Cruz de la Sierra.



Según el departamento de prensa de la comuna, los visitantes informaron de que el vicepresidente del Banco de la República de China expresó un saludo fraternal al alcalde cruceño, al que calificó como un “hombre extraordinario” por haber desarrollado la ciudad de Santa Cruz.



Autoridades municipales indicaron que los $us 1.100 millones pueden ser destinados a la transformación del parque El Arenal, a la ampliación del matadero municipal, a la construcción de un teatro y a la ejecución del proyecto denominado La puerta del Cristo, que consiste en peatonalizar desde el Caballito (primer anillo y calle 24 de Septiembre) hasta el segundo anillo y avenida Cristo Redentor como el gran bulevar peatonal de la ciudad y como puerta directa al centro histórico de la capital cruceña.



En la ocasión, el burgomaestre cruceño expresó su conformidad por la respuesta a las aspiraciones y solicitudes de contar con una línea crediticia por parte de la República China y poder encarar nuevas obras en la ciudad. “Nosotros no debemos a nadie, estamos sin endeudarnos, pero en la vida diaria si uno no piensa como una alternativa y averigua, pues no accede al crédito y se queda gastando los centavos que tiene. No tenemos deuda que nos aqueje pero la ciudad necesita más. Lo que le interesa a la municipalidad es el bienestar”, dijo el alcalde