Defensor reporta muerte de 11 militares en un año

La Defensoría del Pueblo reporta la muerte de 11 personas relacionadas con la entidad castrense, entre militares y conscriptos "en los últimos 12 meses", según un pronunciamiento oficial de su máxima autoridad, Rolando Villena.



"Lo que estaría evidenciando que la cultura de la violencia y la subvaloración de la vida y la integridad en ese ámbito continúa siendo la regla y no la excepción", explica el comunicado de esa institución de defensa de los derechos humanos.



Explica que en 2013 fueron 16 casos, pero señalando que "dos ministros de Defensa han informado, en diferentes circunstancias, de casos que no se conocieron públicamente, por lo que el número puede ser mayor" a la estadística.



“En nuestro informe a la Asamblea Legislativa de 2014 hemos reportado casos de tratos crueles y degradantes, violaciones y abusos de personal militar contra civiles o contra personas de menor rango, la mayoría de ellos, de conocimiento público”, señaló Villena.



La autoridad agrega que "en muchos casos las autoridades militares terminan culpando a los fallecidos y por eso luego de las muertes, no hay responsables, ni detenidos ni sentenciados". La mayoría de las denuncias por vulneración de derechos vinculan al Comando General del Ejército, el Comando General de la Fuerza Naval y el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas.



"Hemos pedido muchas veces reunirnos con los comandantes de las Fuerzas Armadas para analizar este tema; mandamos una carta al presidente de la Asamblea Legislativa y al anterior ministro de Defensa para que las visibilicen, pero sólo nos encontramos con una negativa inexplicable y encubridora", lamentó.



Finalmente, Villena reconoció el interés de la actual autoridad para enfrentar el problema y recordó que esta autoridad planteó asumir medidas para cuidar la seguridad en el transporte, exámenes de salud y la rigurosidad del ejercicio en el caso de los conscriptos.