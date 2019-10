Violetta visitará a sus fanáticos cruceños

Preparate para el show más importante del año en nuestro país, que llegará el 16 de junio, con música, baile, efectos especiales y mucho audiovisual al estadio Tahuichi Aguilera. El show argentino deVioletta será el primer espectáculo oficial de Disney que se realizará en Bolivia y, por ello, promete ser inolvidable.



El show, que forma parte de su gira Violetta Live recorrió gran parte del continente y Europa, llenando estadios y haciendo que miles de niñas de habla no hispana coreen Supercreativa, Libre soy y En mi mundo, a todo pulmón, convirtiéndose en el tercer show más importante del mundo debajo de One Direction y Foo Fighters.



¿Quién es la cantante de moda?

Martina Stoessel es la actriz multifacética, de 18 años, que interpreta a Violetta desde hace cuatro años. Su rol en la telenovela de Disney es la de una joven talentosa que regresa a su ciudad natal Buenos Aires y descubre el amor y su pasión por la música; su éxito fue demoledor, al igual que su gira de despedida. Ahora está de vuelta por Sudamérica y ha incluido en su ruta su paso por Santa Cruz.



Lo que verá Santa Cruz



Gonzalo Villalonga, productor general del show, afirmó que no podía dejar a Bolivia fuera del tour y espera que con el éxito de este concierto, en el futuro Disney traiga más espectáculos.



El show arranca con el ingreso del elenco de Violetta con una coreografía innovadora dando paso a la majestuosa entrada de Violetta simulando un avión. Las canciones se complementarán con diálogos entre sus coprotagonistas y, obviamente, el beso con León ¡no puede faltar!



La inversión es una de las más importantes que se han realizado en el país, son toneladas de equipos que llegarán para armar el escenario en una semana, lo que destacará más serán las gigantescas pantallas led instaladas para crear un ambiente deslumbrante, y junto a más de 30 artistas que acompañarán a Violetta en escenario, integrarán una puesta en escena que recreará un mundo de fantasía, con una onda espacial complementado por potentes luces, rayos y humo.



Gabriel Feldmann,?productor boliviano, espera a 25.000 asistentes. Bolivia tendrá ahora la oportunidad de presenciar uno de los espectáculos que seguro dará mucho que hablar y será muy difícil superar