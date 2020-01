Los Demócratas rechazan repostular a Evo o a Rubén

El partido del gobernador Rubén Costas rechaza la intención de cambiar la Constitución Política del Estado para habilitar la candidatura para una segunda reelección del presidente Evo Morales, aun cuando una de las propuestas del MAS plantea que la reforma puede habilitar más de una repostulación continua para los gobernadores y alcaldes de cara a 2019. Así lo explicó Vladimir Peña, ejecutivo del Movimiento Demócrata Social en Santa Cruz.



“Rubén (Costas) cumple su palabra; nosotros estuvimos con el pueblo el 21 de febrero, cuando Bolivia dijo No, y ahora no vamos a cambiar, por principios”, explicó Peña, en una de las primeras reacciones de otros partidos tras conocerse las propuestas del MAS para realizar un segundo intento por habilitar la candidatura de Morales en 2019.

“No hay la mínima posibilidad de que los Demócratas vayan a tomar otra posición que no sea la del rechazo a esas intenciones, independientemente de los intereses legítimos de cualquiera de nuestros líderes”, sostuvo el vocero de Rubén Costas, quien cree que la propuesta del MAS de las cuatro vías busca captar el apoyo de autoridades regionales (incluidos gobernadores y alcaldes opositores) para su segundo intento de reforma, “como ya lo hizo el chavismo en Venezuela”.



El sábado, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental y excandidato a gobernador por el MAS, Rolando Borda, explicó cuatro vías legales, que, según su partido, puede tomar el oficialismo para ese fin.



“Proponer una consulta por iniciativa ciudadana, recolectando firmas de al menos el 20% del padrón electoral, incorporando la reelección de otras autoridades como gobernadores y alcaldes”, explicó Borda.

Gobernadores y alcaldes

La segunda vía señalada por Borda puede favorecer las aspiraciones de gobernadores y alcaldes interesados en buscar un tercer mandato continuo. En la actualidad, el artículo 168 de la Constitución limita el derecho de las autoridades del país a buscar la reelección solo una vez de forma consecutiva.

Costas fue elegido prefecto de Santa Cruz en 2005 y luego elegido gobernador en 2010 y en 2015, por lo que ahora está inhabilitado para repostularse como gobernador cruceño. Lo mismo que el alcalde cruceño Percy Fernández, que todavía no se ha pronunciado sobre este tema.



El 21 de febrero, Bolivia fue a referéndum impulsado por la bancada del MAS en el Congreso como iniciativa legislativa. La votación por el No a la reforma constitucional derrotó con poco más del 51% al Sí que promovió el partido de Gobierno, de modo que, técnicamente, no está habilitado para ser candidato presidencial en 2019