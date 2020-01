Cristina irá a juicio oral por la venta del dólar a futuro en Argentina

El juez federal Claudio Bonadío envíó este jueves a juicio oral a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la causa por las operaciones de dólar a futuro del final de su mandato, informaron fuentes judiciales, según publicó la agencia argentina Télam.



También envió a juicio oral y público por la misma causa al ex ministro de Economía y actual diputado nacional Axel Kicillof; al ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli y a los demás procesados en el marco de este expediente.

En desarrollo...