Bombardeo a las Farc pone fin a la tregua guerrillera en Colombia

El gobierno colombiano propinó el más duro golpe militar a las FARC desde que hace 30 meses comenzaron los diálogos de paz en La Habana con un bombardeo que dejó 26 rebeldes muertos, lo que llevó este viernes a esa guerrilla a suspender su cese el fuego unilateral e indefinido.



"Los resultados preliminares de este operativo son 26 bajas, un menor de edad recuperado, que se encontraba herido y recibió atención médica, además de importante armamento incautado, como 37

fusiles y una ametralladora M-60", dijo el jefe de Estado colombiano, Juan Manuel Santos, en una declaración.



Santos habló en la Casa de Nariño (Presidencia) rodeado de su saliente ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, nombrado embajador en EE.UU., y del mando militar y policial.



Sobre el bombardeo el presidente dijo que nadie se puede llamar "a engaños", pues desde que comenzaron los diálogos de paz con las

Farc en Cuba, en noviembre de 2012, ha sido claro en que las operaciones contra la subversión "no se detendrían y no se

detendrán".



"Esta es una acción legítima del Estado en defensa y protección de la ciudadanía", dijo el mandatario, quien desde un principio ha defendido que la paz se debe negociar en medio de la guerra, sin un cese el fuego bilateral previo, para que la guerrilla no aproveche para fortalecerse militarmente como ha ocurrido en otras negociaciones previas.



Lo contrario piensan los jefes de las FARC, que siempre han

reclamado un cese el fuego de ambas partes.



"Señor ministro, señores generales: esta ha sido, esta es y esta

seguirá siendo la orden: No bajar la guardia", repitió este viernes el

presidente.



Fin a cinco meses de tregua



El bombardeo en el Cauca, la misma región en la que la guerrilla

dio muerte el 15 de abril a once militares que descansaban en un

polideportivo, es el mayor golpe que han sufrido las FARC desde que

comenzaron a hablar de paz con el Gobierno en Cuba.



El Secretariado de las FARC, máximo órgano de ese grupo, anunció

el viernes la suspensión inmediata del cese el fuego unilateral que inició el pasado 20 de diciembre para reducir la intensidad del conflicto

armado en el marco de los diálogos de paz.



"No estaba en nuestra perspectiva la suspensión de la determinación del cese el fuego unilateral e indefinido (...) pero la incoherencia del Gobierno de Santos lo ha logrado", afirmó el Secretariado en un comunicado.



En los cinco meses que duró el cese el fuego los rebeldes de las las FARC fueron objeto "de ofensivas terrestres y aéreas", señala el mensaje guerrillero, fechado en las "montañas de Colombia".



El pasado 10 de marzo, en respuesta a esa tregua, Santos había

ordenado la suspensión de los bombardeos a los campamentos de la

guerrilla para generar confianza en la mesa de diálogos, pero el 15

de abril revocó la orden a raíz del ataque que mató a los 11

militares en el Cauca.



Temen venganza



La decisión de las FARC de reanudar sus hostilidades hace temer

un recrudecimiento del conflicto, una posibilidad advertida por

el propio jefe de Estado.



"Ya la guerrilla estará pensando en acciones de retaliación

(venganza), pero esa es justamente la espiral de violencia, odio,

venganza y retaliación que nos han conducido a 50 años de guerra",

afirmó.



La Defensoría del Pueblo advirtió por su parte de que el Sistema

de Alertas Tempranas ha detectado riesgo de "acciones armadas

inminentes" de esa guerrilla en diez departamentos de distintas

regiones del país en las que tiene fuerte presencia.



El senador Roy Barreras, copresidente de la Comisión de Paz de la

cámara alta y presidente del oficialista Partido de la U, lamentó la

decisión de las FARC y dijo que "siempre será una mala noticia que

alguien anuncie que va al ataque porque ello produce más muertos".



En cambio el procurador general, Alejandro Ordóñez, crítico del

proceso de paz de La Habana, advirtió a las FARC de que habrá más

operaciones militares en su contra "si no se define rápidamente la

firma" de un acuerdo con el Gobierno.



Por su parte, la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de

las Fuerzas Militares (Acore) afirmó que el alto el fuego unilateral

e indefinido suspendido hoy por las FARC en realidad nunca existió

en términos "ciertos y reales".