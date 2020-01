Esposa paga $us 200.000 por rescate de su marido, pero no lo liberan 

Octavio Carvajal Canaza salió el 1 de febrero a las 7:00 de su casa, en Satélite Norte, para ir a su propiedad agrícola en San Juan, y no retornó hasta hoy a su domicilio.

Luego se supo que había sido secuestrado por desconocidos, aparentemente, extranjeros, que exigieron $us 200.000 a la esposa del plagiado, Margarita Molina Condori, quien reunió la cantidad exigida y la entregó a un sujeto encapuchado, pero no le devolvieron a su marido.

Blanca Mercado, abogada de la familia afectada, manifestó que la mujer no sentó la denuncia en forma oportuna debido a que temía que los delincuentes le hagan daño a su esposo.

Según Margarita, los secuestradores hacían hablar a Octavio Carvajal por teléfono con su mujer, a la que le dijo que reúna el dinero. De ese modo, la esposa retiró $us 80.000 de dos cuentas bancarias, sacó $us 100.000 que su marido tenía guardados y se prestó $us 20.000 de su padrino para completar la suma.

El dinero fue entregado el domingo en el camino a Clara Chuchío, donde la mujer fue citada por los plagiadores. Allí, apareció un vehículo del que bajó un sujeto alto encapuchado, los encañonó a ella y a su padrino, que la acompañaba, los obligó a agachar la cabeza y se llevó el botín sin devolver a la víctima.

Ahora, la familia piensa lo peor puesto que han pasado varios días y Octavio ni los secuestradores volvieron a comunicarse con ellos. Asimismo, tampoco aparece la camioneta que el hombre conducía cuando salió de su domicilio.

El comandante de la Policía, Juan Carlos Dalence, dijo que el caso se está investigando.