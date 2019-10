Rechazan plan de reordenación de feria Barrio Lindo

El Concejo Municipal cruceño aprobó esta mañana una ley para reordenar la feria Barrio Lindo y trasladar a los "mañaneros" al interior del comercial Pro Mayor, pero un grupo de comerciantes tributarios instalaron una vigilia para protestar contra la decisión.



La medida busca retirar de las calles a los comerciantes que ocupan espacios públicos como los "mañaneros".



La norma se aprobó tras el acuerdo preliminar a la que llegaron la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, y el dirigente de los "mañaneros", René Troncoso el viernes por la noche.



"No quedará nadie en las calles porque son 12.000 metros para los 1.200 gremiales, que fueron censados como "mañaneros"", manifestó Sosa tras la sesión legislativa.



La legisladora dijo que existe un convenio entre el centro comercial Pro Mayor y la empresa Alke para que los "mañaneros" sean trasladados al interior de esos recintos.



Troncoso dijo que existe voluntad de las autoridades para encontrar una solución y van por buen camino. "Si hay voluntad del municipio y la ProMayor, vamos analizar y veremos", indicó.



La ley encontró rechazo



Un grupo de comerciantes tributarios llegaron hasta las oficinas de Parques y Jardínes para protestar por esta medida que califican de injusta y arbitraria.



Los comerciantes dicen que no existe un convenio entre el centro comercial Pro Mayor y la empresa Alke para que los "mañaneros" sean trasladados al interior de esos recintos y se atribuyen la legalidad en la propiedad de los puestos de venta.



"Nosotros somos los dueños, no tiene porque negociar algo que no les pertenece", era el reclamo de los comerciantes de Pro mayor





