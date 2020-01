...CARA A CARA

_ La selección sub-20 nos había ilusionado con su inesperada victoria ante Perú en el torneo sudamericano de fútbol, pero terminó desinflada. No fue la peor, como se temía, pero tampoco su actuación nos da la esperanza de un cambio de rumbo en la penosa realidad del deporte que más apasiona a los bolivianos. La nueva frustración se explica por las constantes improvisaciones dirigenciales y otros sabidos males sistémicos del fútbol. Acaba de comenzar la competencia liguera y la mayoría de los clubes sigue con el reciclaje de futbolistas que llegan del exterior como refuerzos para quemar sus últimos cartuchos en el país, o de ex figuras nacionales que, en lugar de optar por una digna ‘jubilación’, cambian de camiseta en cada temporada. Con la complacencia dirigencial y de algunos entrenadores se cierran los espacios a las jóvenes promesas, lo que demora las promociones. Así no habrá futuro para las selecciones y seguiremos recordando con nostalgia a la camada de Etcheverry y, ‘Platiní’ Sánchez.

_ El Gobierno tiene una agenda apremiante que debe atender cuanto antes. En lo económico es urgente que busque salidas a la caída de los ingresos por el gas y la reducción de las reservas. También es necesaria la exportación de urea y la ejecución de los proyectos de Mutún, Rositas y el litio de Uyuni. De inmediato se debe también resolver la negociación del alza salarial. A mitad de 2017 seguro habrá que encarar el pacto fiscal y la elección de los nuevos magistrados. Varios asuntos por resolver, sin pérdida de más tiempo.

_ ¿Qué pasó con el proyecto del tranvía en Santa Cruz? Es otra de las megaobras anunciadas para la región, lo mismo que Viru Viru-Hub. Tiempo de concentrarse en la gestión.