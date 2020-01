Evo pensó personalmente retirar a Bolivia de la OEA

"Personalmente hasta he pensado en cómo retirarnos de la OEA", señaló el presidente Evo Morales sobre la Organización de Estados Americanos, instancia que calificó como una "colonia de Estados Unidos" y en la que el país denunciará los "atropellos" de Chile".



La autoridad agregó que su idea es "crear una institución al servicio de los pueblos y no al servicio del imperio, pero cuando hay reuniones ordinarias, es anualmente se realiza, como de los temas pendientes y todo el mundo sabe que hay temas pendientes con Chile y nuestro Canciller tiene que informar".



Una delegación boliviana se encuentra en Santo Domingo, República Dominicana, donde se celebra la 46 Asamblea General de la OEA. En 1979 recomendó "iniciar negociaciones para una conexión soberana con el Océano Pacífico".



"En la OEA se expresan los conflictos, temas, propuestas de desarrollo social, económico, temas políticos, aunque lamentablemente la OEA sigue siendo una colonia de Estados Unidos", reiteró Morales sobre las representaciones del organismo en determinados casos.



Enfatizó que "no comparto con las declaraciones del secretario general de la OEA, porque el señor (José Miguel) Insulza era mejor que el (Luis) Almagro. No quiero entender que antes había un Almagro de invasión y ahora hay un Almagro de dominación de los pueblos de América Latina y el Caribe".



El Canciller David Choquehuanca, el Procurador General del Estado, Héctor Arce, y el embajador Diego Pary, además de otros funcionarios, son quienes representan a Bolivia en la sesión de la OEA. Se prevé que el país intervenga entre hoy o mañana.