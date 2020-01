Bolivia; la era de las redes y de la moda

A pocos días de concluir el 2016, la noticia del deceso de George Michael deja un nuevo vacío en la escena artística internacional. Las muertes de importantes representantes de distintas artes, épocas y géneros marcaron los principales hechos noticiosos del año a escala mundial.En las siguientes páginas se reproduce lo acontecido, mes tras mes, en lo que respecta a farándula y espectáculos, áreas que tratan de distraer al público de las malas noticias, pero que no están exentas de las tragedias.Un aspecto positivo del sector que revelan los titulares nacionales es el aumento de los eventos de moda y su crecimiento; el Bolivia Fashion Week, Bolivia International Fashion Week, Iconoclasta, Bolivia Moda y Leonardo Ville Fashion Night muestran el gran trabajo que están realizando los creativos nacionales. Los casos como el de Eliana Paco y sus colecciones inspiradas en la cholita paceña han logrado trascender al ámbito internacional.También en 2016 la influencia de las redes sociales se reflejó en nuestras páginas: por un lado abrieron un mercado para exfiguras de la TV, y por otro ‘doblegaron’ a las autoridades, como sucedió hace pocos días, cuando usuarios de Facebook lograron que el municipio se retracte acerca de su apoyo económico a los concursos de belleza.El Carnaval recibe un trato especial en Santa Cruz de la Sierra, ya no se limita al Corso y sus tres días, ya que Pamela Justiniano empezó a reinar desde que fue anunciada como la soberana del próximo año, el 31 de agosto, y desde entonces los comparseros comenzaron a proclamar a sus propias reinas y arrancaron con festivales de comida.Y si hay una ‘tragedia’ nacional por destacar, la cancelación del concierto de Aerosmith en la capital cruceña lo fue para miles de roqueros. Bolivia consiguió una fecha en la agenda de grandes estrellas, que por primera vez no tenían nada que ver con pop, cumbia o reguetón, pero una ráfaga de viento provocó que los bolivianos sigan aguardando por un show de este nivel en su tierra.Hay mucho más para aplaudir o reflexionar, los invitamos a descubrir el detalle minucioso que Sociales&Escenas preparó para sus lectores