Acusado en caso Fondioc se postula a la Defensoría

Simeón Jaliri, exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), presentó ayer su postulación para defensor del pueblo, a pesar de que figura como uno de los representantes de los proyectos del ex Fondo Indígena que fueron observados por irregularidades en el manejo de recursos económicos. Hasta 2015 fue secretario general de la COB y dirigente campesino en varias gestiones.



La presentación de su candidatura desató duras críticas de la oposición, especialmente del senador Arturo Murillo, quien al sostener que “la postulación de un acusado de robo al Fondo Campesino es altamente censurable”. Además, tarareó el tango Cambalache: Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón.



"Tengo trayectoria desde 1993, dirigente cívico, después en el campo sindical en Santa Cruz, en la Csutcb, en las departamentales y ahora concluí en 2015 como secretario de la COB", sostuvo por su parte Jaliri que, aseguró, tiene experiencia en la defensa de los derechos humanos y no es militante de ningún partido político. Dijo que su postulación responde a sugerencia de los movimientos sociales.



Un proyecto impulsado por Simeón Jaliri está observado como resultado de una intervención realizada al ex Fondo Indígena en 2015, donde el dirigente aparece como representante legal del proyecto "Introducción de Ganado Camélido en Comunidades de Patapatani Negruni, Chojñapata y Chiñaja del municipio de Ancoraimes, Provincia Omasuyos del departamento de La Paz", por el que recibió la suma de Bs 824.000.

Según un informe emitido por la interventora del Fondo, Larisa Fuentes, se identificaron 30 proyectos fantasma, es decir que las obras no existen.



Ocho aspirantes

Con la presentación de Simeón Jaliri, son ocho los aspirantes que se registraron en la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa: Cristóbal Condoreno, María Galindo, Hugo Segaline, Eusebio Tapia, Ana M. Vargas, Simeón Jaliri, Marco Antonio Prado y Eduardo Ayllón Gumiel.



El plazo para la inscripción de postulantes concluye este 18 de abril y al día siguiente los miembros de la Comisión Mixta iniciarán el análisis de los documentos de los aspirantes.



Quien resulte elegido reemplazará en el cargo a Rolando Villena cuya gestión fenece el 13 de mayo