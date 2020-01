Trump dice que los olvidados de América ya no serán olvidados

Donald Trump, nacido en Nueva York hace 70 años, se ha convertido en el presidente 45º de EEUU con su país y el mundo en tensión. "Hoy solo miramos al futuro. Desde este momento, una nueva visión gobernará nuestra tierra. Desde este día, solo será "América primero". Cada decisión en comercio, impuestos, inmigración o asuntos exteriores, tendrá el objetivo de defender a los ciudadanos y trabajadores estadounidenses", prometió en su discurso, transmitido por CNN.

En vivo | Donald Trump: "Buscaremos una buena vecindad con los paises pero pondremos nuestros intereses por delante" https://t.co/HQZmMS0zHN pic.twitter.com/w19gL9ZIv8 20 de enero de 2017

Trump pide a los estadounidenses que no dejen que nadie les diga que no se puede conseguir, que no hay desafío que no se pueda superar. "Nuestro país va a florecer de nuevo. Estamos en el nacimiento de un nuevo milenio que liberará la tierra de las desgracias de la enfermedad y dominaremos las industrias y la tecnología del mañana", expresó.

El presidente de EEUU también indicó que: "Lo que realmente importa no es quién está en el poder sino si los ciudadanos controlan a los poderosos. Hoy los ciudadanos han vuelto a convertirse en los líderes de este país. Los hombres y mujeres olvidados de América no volverán a ser olvidados".