Gremiales anuncian paro con cierre de mercados

Francisco Figueroa, ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, anunció un paro de 24 horas para el próximo lunes 4 de abril y pidió a la población boliviana abastecerse el domingo porque los mercados a escala nacional permanecerán cerrados todo el día.



La medida de presión es decretada a raíz de que el Gobierno no atienda su demanda de la modificación del Código Tributario, y las negociaciones que hace el Ejecutivo con un sector gremial, que a decir de Figueroa, no los representa.



Ante el anuncio del paro, desde el Gobierno, la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, criticó la medida que quiere imponer el sector, y aseguró que se firmaron acuerdos con los verdaderos representantes del sector.



Gobierno desacredita a Francisco Figueroa



La autoridad añadió que el Ministerio de Economía ha realizado todos los esfuerzos para dialogar con los gremialistas, por lo que lamentó la amenaza de una parte del sector, dirigido por Francisco Figueroa, a quien desacreditó porque no está reconocido por la Central Obrera Boliviana (COB).



"Lamentamos que un grupo de gremialistas, que son poco representativos del sector gremial, han anunciado movilizaciones para el día lunes 4 de abril, cuando el Ministerio de Economía hizo todos los esfuerzos para convocar a verdaderos representantes del sector y hemos suscrito un convenio, en el que acordamos de manera conjunta tratar puntos que les interesa a los gremialistas", remarcó.



Mientras tanto los gremiales de Santa Cruz confirmaron que acatarán las medidas dispuestas por Figueroa, así lo ha hecho saber el dirigente gremial y concejal de Santa Cruz, Jesús Cahuana.