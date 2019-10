En Bolivia aún se vende pintura con plomo tóxica

Bolivia es uno de los cinco países de Sudamérica que aún vende pintura que contiene plomo y la hace tóxica para la salud humana, así lo señala un informe de la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas.



Según señala un extenso artículo de BBC Mundo, hace décadas que se sabe los peligros que conlleva la pintura con plomo pero aún así existen países, como Bolivia, en los que aún no se ha restringido la comercialización.



Este producto es tan dañino que solo respirarlo, en un ambiente en el que fue pintado con él, puede causar efectos negativos en la salud. Cada año mueren 143 mil personas por problemas derivados de la intoxicación de plomo.



"Desde la década de 1920 en la Liga de las Naciones se prohibió el plomo en las pinturas en los países desarrollados; sin embargo, en naciones en vías de desarrollo este no es el caso", explica a BBC Mundo Juan Caicedo, de la Alianza Global para Eliminar el Plomo en las Pinturas (Agepp).



El 99% de los niños que han sido diagnosticados con alto contenido de plomo en la sangre viven en países en vías de desarrollo, como Bolivia.



Los países afectados



Bolivia está en la lista de los 128 países en el mundo que aún no regulan la venta de pintura con plomo. En Sudamérica está en la misma situación se encuentran Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.



En el resto, como en Brasil Chile y Argentina, si bien hay normas aún se deben hacer esfuerzos para controlar la comercialización.



La falta de regulación provoca que los fabricantes no se vean obligados a advertir en las etiquetas que la pintura que venden contiene plomo.



El proceso de contaminación



El problema con la pintura que contiene plomo tiene que ver con su desgaste, mientras más tiempo pasa más se empieza a desprender de las paredes y entonces contamina el ambiente, terminando en los pulmones de sus habitantes.



Además, la OMS advierte que los niños son los más vulnerables a ingerir fragmentos con plomo cuando juegan en el suelo o desprenden pedazos de la pared.



Otras fuentes de plomo incluso están en los juguetes o materiales escolares que fueron importados de países como China, donde no existe regulación y se usa pintura tóxica en este tipo de objetos.



Solo hasta que una persona presenta síntomas, como anemia, dolores de huesos o articulaciones, es que recién estudios médicos revelan el nivel de plomo en la sangre.



Las consecuencias



Este elemento químico ingresa en forma de partículas por el cuerpo humano hasta alojarse en el cerebro, hígado, riñones, huesos y dientes.



Las secuelas del alto grado de plomo en estos órganos puede producir reducción de la capacidad cognitiva, dislexia, trastorno por déficit de atención y conducta antisocial.



En casos más graves deriva en sordera, retraso mental, que una persona experimente un coma, convulsiones e incluso la muerte.