Las fotos de perfil de Facebook podrán caducar

La red social más extensa anunció que modificará la forma en que se exhiben las fotos de perfil.



Las imágenes tendrán un tiempo determinado para estar en el perfil y después ‘caducarán’ y serán cambiadas automáticamente. Si no cambias tu foto, Facebook lo hará por ti.



La compañía indicó que esta nueva opción está en periodo de prueba y que permitirá que las personas decidan si desean implementarla o no.

?

Además, la red social te dará la opción de escoger la fotografía para que no se publique una imagen ‘inapropiada’.



Según Facebook, esta modificación toma en cuenta la variedad de campañas que se activan en la red y que muchos usuarios cambian sus fotos para adecuarse al momento.