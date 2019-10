Evo niega que se vaya a exportar gas a Chile

El presidente Evo Morales dijo no entender como un Gobierno que se dice socialista en Chile puede haber privatizado hasta el mar y negó por completo que se pretenda vender gas a ese país, mientras no haya solución al tema marítimo.



"No puedo entender como un partido socialista tiene todo privatizado y que gobiernen con constitución de (Augusto) Pinochet (...) Si se resolviera el tema del mar, compartiríamos lo que tenemos", explicó en conferenciara de prensa.



Contó que en el acto de posesión de la presidente Michelle Bachelet, en 2006, autoridades chilenas le ofrecieron la compra de Gas Licuado de Petróleo (GLP) e incluso existieron voces nacionales que quisieron aceptar la oferta.



"De manera muy seria, no dijimos eso. Primero, por un referéndum, no estamos permitidos de vender gas en Chile. Confieso algo que no había comentado, cuando fui a la primera posesión de Bachelet, nos dijeron que querían pagarnos el doble y hasta el triple", reveló Morales.



En la víspera el vicepresidente Álvaro García Linera dijo ayer que "en algún momento” Bolivia exportará energía eléctrica a Chile. "El mercado de exportación de energía eléctrica es muy grande, nuestro mercado natural es Brasil, Argentina, sur del Perú, Uruguay y Paraguay, y en algún momento lo tendrá que ser también Chile”. aseveró.