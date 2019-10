Peregrinos bolivianos visitan el Vaticano

Una delegación boliviana, integrada por jóvenes católicos, vivió una experiencia inolvidable en el Vaticano, donde visitaron la Puerta Santa de la Misericordia y otros sitios turísticos.



La delegación, organizada por la Pastoral Juvenil de la Diócesis de El Alto, está conformada por 18 peregrinos (13 de El Alto, 2 de Santa Cruz, 2 de Tarija y 1 de Sucre) y partió de Bolivia el 2 de julio. Los jóvenes visitaron algunos países de Europa antes de participar de la Jornada Mundial de la Juventud, que se realizará en Cracovia del 25 al 31 de julio.



El 5 de julio llegaron al Vaticano donde se les informó de que para ganar la indulgencia debían cruzar la plaza de San Pedro y completar las cuatro estaciones, tal como lo pidió el papa Francisco.



“El guía nos explicó en qué consistía y nos entregó la cruz de la misericordia para comenzar nuestra peregrinación. Los jóvenes dirigían las paradas; mientras tanto todos acompañábamos con cantos”, comentó Graciela Arandia, representante de Santa Cruz.

Orgullosos llevan la bandera boliviana en su travesía por Europa

La experiencia de Graciela Arandia



“Cuando llegamos a la cuarta parada, frente al portal principal del Vaticano nos dimos cuenta que el peregrinaje no terminaba al cruzar la Puerta Santa, sino que se extendía hasta la tumba de San Pedro en el altar mayor”, agregó. “Por ser peregrinos que buscábamos la indulgencia nos abrieron el centro de la Basílica, que es el lugar reservado solo para el paso del papa".



Para la delegación boliviana, este fue un momento muy especial y emotivo. "No pudimos contener las lágrimas. Realmente esta peregrinación es una gran bendición en nuestras vidas, y no se imaginan lo maravilloso que fue ver flamear nuestra bandera boliviana dentro de la Basílica de San Pedro”, relató Graciela.



La delegación ha tenido la posibilidad de visitar lugares extraordinarios como las tumbas de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII, y muchos otros, sepultados en esta basílica.