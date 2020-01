John Mayer le dedica una canción a Katy Perry

En una entrevista que concedió al New York Times, John Mayer reveló que su nuevo sencillo, Still feel like your man, está dedicado a Katy Perry, con quien tuvo un romance intermitente por un año y medio hasta principios de 2014.

"¿En quién más estaría pensando?", dijo. "Y, por cierto, es una muestra de que no he salido con mucha gente en los últimos cinco, seis, años. Esa fue mi única relación", contó en la entrevista.

"Todavía tengo tu shampoo en mi ducha, en caso de que te quieras lavar el cabello. Sé que probablemente ya encontraste algo más en otro lado, pero realmente no me importa", dice parte de la nostálgica canción. El tema pertenece al nuevo disco de Mayer, The search for everything, que tiene otras canciones de despecho.