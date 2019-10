No hubo explosión a bordo en el avión egipcio

Imágenes tomadas por satélite descartaron que una bomba explotase a bordo del vuelo MS804 de EgyptAir, revelaron fuentes militares de Estados Unidos a la agencia Reuters, con lo que quedaría descartada la teoría de una bomba como causa del siniestro de la nave.



Sin embargo, El Cairo ha reiterado que la principal hipótesis es que la causa de la caída del avión fue un ataque terrorista.



Por su parte el presidente del comité griego de seguridad aérea, Athanassios Binos, dijo a la AFP que los restos encontrados en una zona cercana al lugar donde se habría estrellado el aparato "no proceden el avión". "Mi homólogo egipcio me confirmó también que no está probado que esos restos sean del vuelo de EgyptAir", añadió.



Según las autoridades griegas el Airbus A320 cayó en una zona situada a 130 millas marinas frente a las costas de la isla griega de Kárpatos.



En un primer momento la compañía había anunciado que los restos "podrían ser los del vuelo MS804". Pero el vicepresidente de Egytair Ahmed Adel dijo más tarde a CNN que no pertenecen a nuestro avión".



El vuelo MS804 desapareció de pronto de los radares sin que el piloto hubiera señalado ningún problema y cuando las condiciones meteorológicas eran óptimas.



El avión de EgyptAir llevaba a 56 pasajeros, incluyendo un niño y dos bebés, a siete miembros de tripulación y a tres agentes de seguridad, indicó la compañía egipcia.



Según EgyptAir había 30 pasajeros egipcios, 15 franceses, un británico, un canadiense, un belga, un portugués, un argelino, un sudanés, un chadiano, dos iraquíes, un saudí y un kuwaití. Por su parte el ministerio de Exteriores de Canadá dijo que había dos canadienses a bordo.



El avión despegó del aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle de París poco después de las 23:00 y tenía previsto aterrizar en El Cairo a las 03:05.



El avión, que estaba a unos 37.000 pies de altura (más de 11.200 metros) "efectuó un giro de 90 grados a la izquierda y luego de 360 grados a la derecha, bajando de 37.000 a 15.000 pies", indicó el ministro griego de Defensa Panos Kammenos.



La aviación civil griega indicó que su aparato desapareció de sus radares a las 00:29 cuando ya estaba en el espacio aéreo egipcio.



Situación complicada para Egipto



La desaparición del avión llega en un contexto difícil para Egipto, que se enfrenta a problemas de seguridad y de su economía.



El atentado del avión con turistas rusos del 31 de octubre hizo caer el turismo, un sector clave para la economía del país. Egipto se enfrenta además a una ofensiva de ataques del grupo yihadista Estado Islámico (EI), principalmente contra las fuerzas de seguridad.



El pasado 29 de marzo un vuelo de esta misma compañía que iba de Alejandría a El Cairo fue secuestrado y desviado hacia Chipre por un hombre que decía querer reunirse con su exmujer. El secuestrador se entregó seis horas después sin provocar víctimas entre los 55 pasajeros.