Más normalistas harán subir el número de maestros desocupados

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, aseguró el miércoles que abrir más cupos, de los previstos, para los postulantes a las escuelas superiores de formación de maestros del país, es ir contra la calidad educativa porque aumentaría de manera significativa el número de maestros desocupados a nivel nacional, actualmente cifrado en 17.292.



"Es irracional, es ir contra la educación y contra la calidad educativa. Estamos avanzando día a día, año a año para mejorar esta situación. Tenemos 17.292 maestros registrados que nunca han ingresado al sistema de planillas, por lo tanto, se los considera como maestros desocupados", informó.



Con esos argumentos, reafirmó que no se ampliarán los cupos para el ingreso a las normales, porque los espacios fueron calculados con anticipación en base a la necesidad de los docentes en el país.



Protestas de estudiantes en el país



Aguilar respondió de esa manera a las protestas que comenzaron grupos de postulantes a las normales, que no lograron alcanzar la nota requerida para su ingreso, argumentando que tienen derecho al estudio.



No obstante, el Ministro de Educación dijo que en el particular caso de las normales, el derecho al estudio va muy ligado al derecho al trabajo que se puede ofrece al terminar la formación.



Además, dijo que todos los postulantes a las normales firmaron un documento al momento de inscribirse al examen de suficiencia académica, en el que se comprometían a respetar los procedimientos de la convocatoria, como el número de cupos habilitados.



"Algo que debe quedar claro es que cuando han dado el examen se ha dado en el marco de un pleno conocimiento de que iban a ser las 20 mejores notas, y que, segundo, se establecerá un criterio de selección en función del puntaje para los 20 cupos que estaban establecidos", añadió.