En Bolivia, el deporte extremo cobra fuerza

Rup jumping, snowboard, zipling, parapente, skate board, andinismo y paracaidismo son las nuevas tendencias extremas que cada día cobra más fuerza por parte de la población boliviana. Presentadores de la TV, autoridades políticas nacionales, artistas, entro otros se atrevieron a experimentar este tipo de adrenalina.



Paula Unzueta, conductora de televisión y ex jurado del reality de canto "Yo me llamo", se lanzó de paracaídas; el vicepresidente, Álvaro García Linera, y su esposa Claudia Fernández, practicaron "puenting", y la vocalista del grupo póker, Vanessa Añez, no dudó ningún momento a lazarse de más de 3000 metros de altura.



La topografía con la que cuenta el país favorece a la promoción de nuevas actividades extremas, antes no explotadas.



Empresas de turismo como ser Andes xtremo, Amboró tours, Altiplano extreme, Skydive Santa Cruz, entre otras, se encargan de brindar el servicio al público local para bolivianos y turistas que llegan a nuestro país a practicar este tipo de deporte

.

Roberto Jurado, presidente de la Asociación Cruceña de Paracaidismo, indico que en Santa Cruz, existe un promedio de lanzamiento de 1.000 personas por año, además que brindan un servicio para el público amante de la adrenalina que se anime a saltar a más de 10.000 pies de altura.