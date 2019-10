Ben Affleck volverá a encarnar a Batman

Tras interpretar a Batman en "Batman v Superman: Dawn of Justice", que se estrenará en 2016, el actor Ben Affleck se volverá a meter en la piel del hombre murciélago en la próxima película de este superhéroe, en la que

además dirigirá y colaborará en el guión.



El actor había puesto como condición para interpretar a Batman en el filme con Superman, dirigir una película que se centrará en las aventuras en solitario de Bruce Wayne.



La historia reflejará la aparición de Batman en la película que

protagonizará con Superman, así como la prevista en "The Justice

League", una reunión de los principales superhéroes del universo,

cuyo estreno está fijado para noviembre de 2017.



Affleck participará mañana en la Comic-Con de San Diego, donde

presentará imágenes inéditas de "Batman v Superman: Dawn of Justice"

junto a Henry Cavill (Supermán).