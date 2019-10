Hardy Gómez irá a penal de alta seguridad tras juerga en Palmasola

El reo Hardy Gómez, sentenciado a 30 años de prisión por asesinato, será transferido a otra cárcel de alta seguridad del país tras evidenciarse una serie de privilegios que tiene en la cárcel de Palmasola, Santa Cruz, informó el comandante departamental de la Policía, Sabino Guzmán.



"Para esta decisión, no me basó en fotografías sino me baso en un informe que da relación de personas que entraron a visitarlo y salen en estado de ebriedad, para esta situación hemos determinado su aislamiento y se ha iniciado el proceso para su traslado", dijo.



Varias fotos que circularon por las redes sociales muestran como Gómez disfruta de una piscina con bebidas alcohólicas, fuma algún tipo de estupefaciente y disfruta de un cuarto con aire acondicionado, amoblado con cama de dos plazas y una serie de ventajas propias de un régimen abierto.



Con esas pruebas, Gómez fue remitido a un recinto cerrado en la misma cárcel de Palmasola, tal como establece su sentencia dictada en octubre de 2015.



El ministro de gobierno, Carlos Romero, por su parte, instruyó una investigación para dar con la persona que estableció el goce de privilegios para Gómez.



La madre de Gómez afirmó que su hijo alquiló una habitación en Palmasola por 1.000 bolivianos al mes, hecho que sería desconocido por las autoridades del recinto penitenciario.



El reo fue sentenciado por asesinar con arma de fuego a Jaime Escalante, un estudiante de 21 años, en octubre del 2013 en la zona del Urubó, tras un paseo de motos.