Problemas mentales por la adicción a internet

La mayoría de personas han encontrado en el Internet como ese refugio o ayuda que necesitaban en su vida para combatir temores como la timidez y así hacer amigos e interactuar con otros de una forma más fácil. Además, de poder mostrar sus emociones y sentimientos sin que del otro lado de la pantalla no sepan su verdadera identidad.



Investigadores de la Universidad de McMaster, publicaron un estudio en el que aplicaron una prueba de adicción a Internet (IAT), a 254 estudiantes universitarios, partiendo de la teoría que ahora muchas cosas dependen de la web.



“El uso de Internet ha cambiado de forma radical en los últimos 18 años: hay más personas que trabajan en línea, con streaming en medios de comunicación, redes sociales, etc. Nos preocupaba que el cuestionario IAT no entendiese los cambios en estas décadas o que mostrase falsos positivos para las personas que estaban simplemente usando el Internet para su trabajo y no de una forma adictiva”, Michael Van Ameringen, autor principal de la investigación y profesor de psiquiatría y neurociencia conductual en la Universidad McMaster, para cbsnews.com.,

Los resultados generales mostraron que 33 de los estudiantes que participaron, fueron diagnosticados como adictos al Internet. El principal punto, es que no pueden controlar el uso y la frecuencia de publicación de herramientas de videos, redes sociales y en mayor cantidad los portales de mensajería instantánea.



Incluso, los considerados adictos al Internet finalmente mostraban comportamientos asociados a la depresión, ansiedad, impulsividad y falta de atención.