Las bebidas calientes pueden ocasionar cáncer de esófago

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este miércoles que ingerir bebidas a temperatura muy alta puede aumentar el riesgo de contraer cáncer de esófago y destacó que no se han encontrado evidencias de que consumir café o mate tibio pueda ser cancerígeno.



"Los resultados muestran que ingerir bebidas muy calientes probablemente causa cáncer en el esófago y que es la temperatura, y no las propias bebidas, las que parecen responsables", señaló en un comunicado Christopher Wild, director de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), dependiente de la OMS, a la agencia EFE.



¿Cuánto es ‘muy caliente? La IARC sugiere no consumir nada a una temperatura superior a 65 grados. "Estudios en China, Irán, Turquía y Sudamérica, donde tradicionalmente se bebe té y mate muy caliente (a unos 70 grados centígrados) han mostrado que el riesgo de cáncer de esófago aumenta en función de la temperatura de la bebida", señala el estudio realizado por 23 científicos.



Cáncer de esófago

Es la octava causa mundial de cáncer y una de las principales de muerte por esa enfermedad, con unos 400.000 decesos registrados en 2012 (5% de todas las muertes por cáncer).



El organismo precisó, no obstante, que fumar y beber alcohol son las principales causas del cáncer de esófago, "especialmente en muchos países con altos ingresos".



¿Alarma injustificada?

Expertos españoles, consultados por el periódico El País, coincidieron en restarle importancia al informe. Jorge Aparicio, portavoz de la Sociedad Española de Oncología, resalta que se trata de temperaturas ‘extremas’ y que la mayoría de la gente no puede ni siquiera sostener una taza que contenga una bebida a más de 65 grados.



El café o té se suele tomar a temperaturas entre 45 y 50 grados centígrados, añadió.



Liberan al mate y al café

Según la OMS, también se investigó el consumo de mate frío "y no se halló un incremento del riesgo", según informa la AFP. El organismo deja así abierta la puerta a la infusión en versión fría, como es habitual en zonas calurosas de Paraguay y el norte argentino.



En cuanto al café, una de las infusiones más consumidas en el mundo entero, los expertos consideraron que su ingesta a temperaturas no muy elevadas no representa un riesgo evidente de cáncer