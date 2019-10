Windows 10 alcanza los 300 millones de usuarios

Microsoft acaba de anunciar, a través de su blog, que Windows 10 ya está instalado en más de 300 millones de dispositivos. Esto supone un nuevo récord de adopción, ya que en enero, el sistema operativo estaba activo en 200 millones de aparatos.



La compañía con sede en Redmond destaca que el sistema operativo ha experimentado el mayor crecimiento en la historia de Windows. La tendencia no parece que vaya a cambiar en las próximas semanas, ya que hasta el 29 de julio se mantendrá en vigor la promoción que permite actualizar los equipos a Windows 10 sin costo alguno.



Los más de 300 millones de instalaciones contabilizan varios dispositivos, desde PC a Xbox One, pasando por tabletas o teléfonos inteligentes, aunque Microsoft todavía no hay distribuido datos específicos de ninguna de las plataformas por separado.



Microsoft reveló otros datos de interés, que tienen que ver con la asistente personal Cortana, a la que los usuarios de Windows ya le han realizado más de 6.000 millones de preguntas, o las más de 9.000 millones de horas de juego que se han invertido en Windows 10 desde que se estrenó en julio de 2015.