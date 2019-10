Facebook sustituirá el "me siento gordo" por "me siento lleno"

Facebook decidió sustituir el estado "me siento gordo", por "me siento lleno" tras las quejas del grupo "Cuerpos en Peligro" que promueve el respeto por la diversidad corporal.



La agrupación criticaron a la red social que ese emoticón promovía una imagen negativa del cuerpo y pensamientos autodestructivos. Además lo consideraron discriminatorio hacia las personas con trastornos alimenticios.



A través de un comunicado, Facebook confirmó que eliminaría el emoticón de la lista disponible para que sus usuarios expresen sus sentimientos, informó la BBC.



La campaña para eliminar el estado fue llamada "Gordura no es un sentimiento" y lanzó una petición en Charge.org que atrajo a más de 16.000 personas. Ellos se adhirieron a la iniciativa con el hashtag #FatisNotaFeeling.



"Cuando los usuarios de Facebook usan el estado "sentirse gordo" se están burlando de personas que se consideran a sí mismas en sobrepeso. Eso no está bien", dijo Catherine Weingarten, integrante de Endangered Bodies a CNN.