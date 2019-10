Ya puedes reservar la inspección vehicular con una App

Marco Antonio Cortez, director departamental de Fiscalización y Recaudaciones de la Policía, informó que desde este martes 3 de noviembre empieza la inspección técnica vehicular gestión 2016. Para esta oportunidad se habilitaron tres canales en los cuales el propietario podrá registrar su motorizado para evitar largas filas.



El primero consiste en registrarse en la página web www.policiadnfr.gob.bo; el segundo es mediante el call center 800-102363; y la última, la aplicación para teléfonos inteligentes ‘Reserva ITV’.



Cortez señaló que la App ya se encuentra disponible en Play Store. En esta el usuario podrá reservar la fecha, hora y lugar más cercano para acudir a hacer revisar su vehículo.



"Para esta gestión vamos a habilitar 25 puntos de inspección, en los que no se podrán hacer registros, para ello estamos habilitando estos tres canales", explicó Cortez.



El proceso de inspección arranca este 3 de noviembre y finalizará el 3 de febrero de 2016. En la gestión 2015, al menos 850.000 motorizados en el país lograron pasar la inspección vehicular; este nuevo proceso aguarda superar esta marca.



¿Qué inspeccionan a su vehículo?



En los puntos de inspección los mecánicos revisarán los sistemas: de dirección (volantes, muñones, etc.), eléctrico (luces, guiñadores, limpiaparabrisas), mecánico (fugas, frenos), acondicionamiento, accesorios para emergencia (botiquín, extinguidor, etc.), estado de la placa y otros.