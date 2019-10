Cuestionan exhibición sexual en una universidad

El ministro de Educación argentino, Alberto Sileoni, criticó hoy la exhibición sexual explícita realizada en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), mientras que el rector pidió establecer responsabilidades.



Las imágenes de la performance que circulan por las redes sociales muestran a personas desnudas encima de las mesas de las agrupaciones estudiantiles y a dos mujeres que utilizan un micrófono como juguete sexual.



"No se puede hacer en un ámbito académico, no era propicio", dijo Sileoni a Radio América al ser preguntado sobre la muestra "Posporno. Miércoles de placer" organizada por el área de Comunicación, Género y Sexualidades de la facultad.



Según los organizadores, la propuesta era "ampliar el imaginario pornográfico y experimentar otras formas sexualizadas de habitar el espacio universitario".



Sin embargo, el ministro de Educación opinó que la exhibición realizada ayer en la Facultad "no ayuda con lo que se quería transmitir".



El rector de la UBA, Alberto Barbieri, aseguró que los responsables "tendrán que dar las explicaciones del caso" y aseguró que "el grado de aceptación (de lo sucedido) es mínimo en la misma comunidad".



Las críticas llegaron también desde el Centro de Estudiantes de la misma facultad, que emitió un duro comunicado para denunciar que los participantes de la performance no limpiaron las mesas usadas "y dejaron preservativos usados acompañados por proclamas contra el Centro, sus espacios de organización y de gestión".



"A la gestión le gusta provocar pero sería más positivo que coloque su libido en resolver los problemas que tenemos los estudiantes, docentes y trabajadores no docentes de Sociales", concluyó el documento.