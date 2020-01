Los médicos amenazan con más paros si no hay diálogo

Doña Fidelia Arcaime (70) llegó dolorida de su mano izquierda, que se fracturó hace dos meses, hasta el hospital San Juan de Dios donde se encontró con la novedad de que la consulta externa no atendió debido al cumplimiento del paro médico de 24 horas en protesta por dos decretos que buscan normar a los profesionales de ese sector.

Como doña Fidelia, según los datos que da Miguel Rocabado, dirigente de los rentistas jubilados, 3.000 pacientes se quedaron ayer sin atención en los hospitales de primer, segundo y tercer nivel de la ciudad, así como en los centros hospitalarios de la seguridad social; medida que fue calificada de exitosa por Henry Montero, presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, que no descarta ir con más medidas de presión.

La ministra de Salud, Ariana Campero, descalificó la protesta ratificando que se vienen descuentos de salarios, por ello instruyó a los servicios departamentales que evalúen la asistencia de los galenos.

Oposición

Según Montero, en los decretos 3091 y 3092, emitidos luego del cambio que hizo el Gobierno del gerente de la Caja Nacional de Salud (CNS), se autorizó la creación de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud y se respalda la libre afiliación de los galenos en el país.

Montero agregó que también se da competencia a la nueva entidad fiscalizadora para realizar investigaciones de las denuncias de supuestas malas praxis, lo cual consideran que es atentatorio contra el ejercicio de la profesión.

Sin embargo, la ministra refirió a ABI que la semana pasada ambas normas fueron explicadas a los galenos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.



“Hubo participación de los médicos, aunque hicieron pocas preguntas, porque se inclinaron más por llevar adelante su paro”, dijo Campero.



Una vez se analice la contundencia de la medida en el Consejo Médico Nacional, que será el lunes, no descartan otro paro, esta vez de 48 horas. “Insistiremos en contactarnos con la ministra Campero para hablar de la anulación de algunos artículos de los dos decretos”, acotó Wilfredo Anzoátegui, vicepresidente del Colegio Médico cruceño.



Perjudicados

Doña Lely Landívar (78 años) hace cuatro años fue operada de cáncer en la boca, por ello debe asistir cada tres meses a un chequeo en el hospital Oncológico, en el cual sus médicos, también acataron el paro. “La enfermera me debe reprogramar la cita, ojalá que no sea muy larga la espera”, anotó.

En el hospital Japonés, Lizet Mamani estaba confundida porque se encontró con el paro; su hija de cuatro años debía ser revisada por el traumatólogo y hacerle tomar una radiografía. “El especialista solo atiende lunes y jueves, espero verlo la próxima semana”, acotó.