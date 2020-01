Conoce los utensilios básicos para repostería

Existen utensilios básicos en repostería que ayudarán a obtener esos pasteles perfectos y deliciosos, que solo de mirarlos se nos hace agua la boca. La pastelera Silvia Arce de Abendroth, propietaria del catering dulce Le Macaron Pâtisserie,explica cuáles son los esenciales.



Los utensilios que no pueden faltar, remarca, son los que sirven para medir los ingredientes, dado que la pastelería es la ciencia exacta de la cocina, de ahí la importancia de usar las cantidades exactas de cada ingrediente, tal como indican las recetas.



Para conseguir medir correctamente lo primordial es una báscula o balanza: es un básico en la cocina, y no solo para la repostería, sino para cualquier plato. "Las más habituales son las que pesan hasta 4-5 kg. Estas les serán muy útiles a la hora de pesar los ingredientes. Lo mejor es comprarse una buena báscula digital, que ayuda a medir los ingredientes con más precisión que las de aguja. Cuando la compren, revisen también que pueda medir en distintas unidades: gramos, litros e incluso onzas y tazas. Eso les facilitará la vida", afirma Silvia.



Las tazas y cucharas medidoras son otros de los utensilios indispensables. Muchas recetas extranjeras, sobre todo las estadounidenses e inglesas, miden los ingredientes de esta forma y una taza equivale a 250 ml de líquido.



"Si no quieren volverse locos haciendo cálculos en la cocina y midiendo ingredientes en distintas unidades, lo ideal es que se hagan un conversor de medidas de repostería o bien tengan en casa un juego de tazas y cucharas medidoras, y verán lo fácil que es hacer pastelería", argumenta.