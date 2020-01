Critican falta de confianza en médicos bolivianos

El secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda, lamentó la falta de confianza del presidente Evo Morales hacia médicos bolivianos y el sistema público de salud, pues prefirió irse a Cuba para tratarse una afección de la garganta que acudir a los especialistas nacionales.

Para Urenda, a no ser que la enfermedad del presidente sea más grave que un simple problema de garganta, él debería dar el ejemplo y acudir a los hospitales públicos para tratar su mal. "A no ser que nuestros especialistas bolivianos le digan: 'Señor, aquí no tenemos condiciones para atenderlo', él debería irse al exterior", expresó.

Recordó que otra muestra de que el presidente Morales no confía en el sistema público de salud boliviano es que acudió a una clínica privada para hacerse operar de la rodilla. "Ojalá que no tenga otra cosa mayor y que vuelva rápido", reiteró.

Urenda admitió que el sistema de salud del país tiene muchas deficiencias por falta de recursos económicos, pero en el caso de Santa Cruz aseguró que con los pocos recursos que reciben del Gobierno central se han hecho mejoras. Incluso recordó que tanto él como el gobernador Rubén Costas han acudido a los hospitales públicos cruceños. En su caso, por un tema de cateterismo cardiaco, mientras que el gobernador, para curarse un problema de ganglios en el cuello.

"Nuestro sistema de salud debería ser fortalecido para que esté en óptimas condiciones, pero no solo para el presidente, sino para todos los habitantes", manifestó.

El presidente Morales no pudo cumplir con su agenda y viajó de urgencia a Cuba afectado por problemas de garganta. Según el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, el mandatario se hizo atender con médicos especialistas tanto en La Paz como en Santa Cruz, y estos le recomendaron guardar reposo.