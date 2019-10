Alcaldesa llama 'cobarde y machista' a Reymi

"Es la típica postura chavista, machista y cobarde", así respondió la alcaldesa de Antofagasta, Chile, Karen Rojo, al ministro de Defensa, Reymi Ferreira, que la llamó "ridícula y payasa" por mandar a callar al presidente Evo Morales.



La autoridad, un video a YouTube, criticó la última intervención del primer mandatario por la instalación de una base militar a más de 20 kilómetros de la frontera, lo cual es refutado por la Cancillería del vecino país.



"No me sorprende la reacción del ministro, es la típica postura chavista, machista y cobarde. Él (Evo Morales) manda de manera matonesca a los ministros (...) También me llamaron parlamentarios de oposición de Bolivia para felicitarme", dijo la titular chilena.



Además, agregó que "me gustaría que el mismo presidente me hubiera respondido, no que hubiera enviado a otra personas (...) Como chilena no le temo en absoluta a las declaraciones y sacó la cara por todos los chilenos".



En la víspera el titular de Defensa dijo que "quien nos insulta y nos agrede son lamentablemente ellos, nos ponen el otro día un comediante, sale ayer la payasa de la alcaldesa de Antofagasta, insultando no solo al presidente sino insultando a todos los bolivianos".



El video de la autoridad chilena:,