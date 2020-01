Mondaca dará un taller de cine en Santa Cruz

Este martes inicia una serie de talleres que plantean, a través del cine, sumergirse en el poder de las imágenes y la sorpresa de la realidad.

El cineasta Diego Mondaca, director de La Chirola y Ciudadela, dirigirá el taller Fragmentos de lo real, dirigido a productores y aficionados al séptimo arte, cuyo objetivo es acercar a las técnicas de lenguaje y a los recursos creativos del cine documental.

Primero se hará una apreciación de películas y fragmentos para entender los temas que se aborden durante el taller como la manipulación y ética, la investigación o la historia del cine documental.

Se van a mostrar películas que no han tenido cabida en el comercio de las salas de cine, "los que vayan al taller apreciarán otro tipo de películas, con otras perspectivas de realidades que también son similares a las nuestras", explicó Mondaca en entrevista con EL DEBER Radio y añadió que el público debe acercarse a otro tipo de cine y no conformarse con películas comerciales "que no fomentan el espíritu critico, que es el que va a movilizar a la sociedad".

El taller, que se realizará los martes y jueves a las 19:00, arranca el 11 de julio y dura hasta el 20 del mismo mes, en la librería Trapezio (ubicada en la calle Alejandro Ramírez #14 en la zona de Equipetrol). El costo es de 450 bolivianos y para más información puedes llamar al 77883567.

Si quieres conocer un poco más sobre el trabajo de Mondaca, puedes ver este documental: