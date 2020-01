Morales no fue invitado a firma del acuerdo de paz

El presidente de Bolivia, Evo Morales, no fue invitado a la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, que tendrá lugar esta tarde en Cartagena y a la que acuden varios líderes del mundo.



"No somos "metiches" (entrometidos), no hemos recibido ninguna información, ninguna comunicación del Gobierno de Colombia", aseveró el mandatario durante la inauguración del congreso de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba.



Mediante su cuenta en Twitter, Morales sostuvo hoy que "son nuevos tiempos, hermanos de las FARC. Es posible hacer revolución con voto no con balas, con conciencia del pueblo y no con armas de guerra".



Dentro de su discurso valoró el papel del Gobierno cubano dentro de la búsqueda de paz y ratificó que el cese a la violencia era uno de los temas pendientes en la región, junto a la resolución del tema marítimo, las Malvinas para Argentina y la devolución de Guantánamo por parte de Estados Unidos.



Esta mañana llegó a esa ciudad colombiana el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, una quincena de jefes de Estado y de Gobierno, además del rey Juan Carlos de España, altas autoridades de organismos internacionales y unos 2.500 invitados, de acuerdo a Efe.