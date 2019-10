Rubén Costas sale ileso de un incidente aéreo

El gobernador de Santa Cruz, junto a otras 4 personas, resultó ileso en un incidente áereo en la pista del aeropuerto El Trompillo la tarde de este sábado, cuando no se desplegó el tren de aterrizaje trasero izquierdo de la avioneta en la que retornaba desde Roboré.



El aparato tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en la pista capitalina y la pericia del piloto, Jorge Cuéllar, mantuvo la situación bajo control. La principal autoridad departamental y sus acompañantes resultaron ilesos.



Acompañaban a Costas en el vuelo, el secretario de Gobierno de la gobernación, Vladimir Peña, la presidenta de la Asamblea departamental, Kathia Quiroga, la secretaria de Desarrollo HUmano, Paola Parada y Daniel Delgado, jefe de Gabinete.

Según Peña, al aproximarse a El Trompillo para el aterrizaje, el tren trasero no se desplegó completamente, por lo que la aeronave, un monomotor Piper PA-32 Saratoga II, con matrícula boliviana CP-2566 de la empresa AeroEste, sobrevoló la pista durante 20 minutos hasta agotar el combustible e intentar aterrizar en condiciones de un menor riesgo.



La avioneta, que en las imágenes divulgadas aparece inclinada hacia la izquierda y con daños en el ala de ese lado, quedó en medio de la pista del aeropuerto local.



Un equipo de bomberos de Aasana acudió al instante para asegurar que no se desatara un incendio.



El diputado Tomás Monasterio fue el primero en dar la noticia horas 16:17 en su cuenta de Twitter:

#Urgente @RubenCostasA acaba de sufrir un percance aéreo gracias a Dios todos están bien