No se descartan una auditoría interna y acciones penales

La Contraloría General del Estado no descarta que, en el caso del contrato para la compra de tres taladros de parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a la empresa italiana Drillmec Spa, se aplique una auditoría especial y hasta acciones penales contra los responsables del proceso que habría sido irregular.



El subcontralor de Servicios Legales, Edino Clavijo, explicó que el trabajo de la Contraloría será “totalmente independiente”, que no seguirá la línea del informe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos o de otra instancia administrativa.



“Nuestro trabajo empieza de cero. Se hace un relevamiento de información donde se analizan todos los antecedentes del caso. De forma general, si se observa algún riesgo (por el desembolso de recursos), se toma la decisión de realizar una auditoría. O, en su defecto, si vemos que hubo vulneración únicamente del ordenamiento jurídico-administrativo, entonces se envía una instructiva a la entidad para que se inicien las acciones administrativas o judiciales si fuera el caso. Es distinto el abanico de acciones que puede realizar la Contraloría”, manifestó la autoridad, quien al momento de su declaración desconocía oficialmente la decisión del directorio de la estatal petrolera.



Expresó que el análisis se limitará a confrontar las actuaciones de las autoridades con la normativa legal vigente, ya que “la decisión de cancelar, anular, resolver o tomar la decisión de no firmar un proceso de contratación es una responsabilidad exclusiva de las autoridades de la entidad”.

Por su parte, el Ministerio Público informó a EL DEBER de que hasta ayer no había ingresado ninguna denuncia al respecto y que no se tiene previsto abrir el caso de oficio.

No se responderá a Drillmec

El jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, manifestó, por su parte, que no responderá al comunicado público del vicepresidente de la italiana Drillmec Spa, Diego Bergonzi, que niega irregularidades en su documentación y sobreprecio, ya que su cargo no le faculta esa preferencia.



“No tenemos ninguna relación con la empresa y no nos corresponde. Nuestras observaciones están fundadas en la documentación que nos ha pasado YPFB. Están en un marco de transparencia y cumplimiento a la legalidad. Esas observaciones son de aspecto jurídico, administrativo y técnico”, señaló