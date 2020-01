Evo y el rey Juan Carlos, juntos en Santo Domingo

El presidente de Bolivia, Evo Morales, estuvo presente este martes en la posesión de Danilo Medina Sánchez, como presidente de República Dominicana, quien cumplirá su segundo mandato.



En medio del acto solemne, lo curioso no fue la presencia del mandatario boliviano, quien hizo su primer viaje internacional después de su operación de una de sus rodillas, sino más bien la persona que estuvo sentada a su lado durante la ceremonia. Se trata del Rey emérito de España, Juan Carlos I.



En las pantallas de canales internacionales, como la cadena CNN, se pudo ver a Morales en primer plano cuando el nuevo mandatario de República Dominicana lo nombró. Casi de inmediato, Medina también saludó al rey emérito de España, mientras agradecía una a una la presencia de las autoridades de Gobierno.



Durante su posesión, el nuevo mandatario prometió que en los próximos cuatro años de Gobierno creará 400.000 nuevos empleos y sacará a 830.000 personas de la pobreza.



"El empleo será nuevamente un eje fundamental. En los próximos

cuatro años crearemos, mínimo, otros 400.000", aseguró Medina

en su discurso.



Medina, quien juró su cargo junto a la vicepresidenta del país,

Margarita Cedeño, también reelecta, dijo que durante su gestión 900.000 personas salieron de la pobreza.



Al margen de las imágenes difundidas por la televisión internacional, no se supo si el presidente Morales y el rey emérito de España tuvieron la oportunidad de intercambiar algunas palabras.



Como se sabe, antes de su abdicación, el rey Juan Carlos tuvo algunos momentos en los que su imagen de hizo viral en las redes, principalmente en Latiniamérica. Uno de ellos fue en 2007 cuando pronunció la famosa frase dirigida al entonces presidente venezolano, Hugo Chávez: "¿Por qué no te callas?".