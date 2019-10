El agresor de Rajoy tiene vínculos con la familia de su mujer

El joven que ayer agredió en la calle al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, tiene vínculos con la familia de su mujer, aunque no tienen relación, según confirmó hoy el Partido Popular (PP, centroderecha), al que pertenece el gobernante.



Antes de participar en un acto de campaña electoral en Pontevedra (noroeste) Rajoy saludó y se hizo fotos con los vecinos en la calle y un joven de diecisiete años le dio un fuerte puñetazo, sin mayores consecuencias físicas para el presidente, al que se le rompieron las gafas.



Fuentes del PP explicaron hoy que la familia del menor agresor tiene un parentesco "no directo" con la de la esposa del jefe del Ejecutivo, Elvira Fernández, aunque "nunca tuvieron relación".



En concreto, las fuentes dijeron que la abuela del menor detenido, ya fallecida, tenía un parentesco "no directo" con el padre de Elvira Fernández, también fallecido, y subrayaron que las familias no tenían ningún trato.



El propio Rajoy afirmó hoy que no hay ninguna consecuencia política que extraer de la agresión que sufrió ayer en plena campaña electoral y añadió que no quiere que nadie lo haga.



En declaraciones a las televisiones Antena 3 y Telecinco, Rajoy aseguró que el puñetazo que le propinó ayer el joven en Pontevedra es "la excepción que confirma la regla del civismo de los españoles".



Rajoy descartó que la agresión se haya debido a un fallo de seguridad y agradeció el trabajo a sus escoltas y a cómo le han "cuidado durante este tiempo. Es imposible evitarlo"

