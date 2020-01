Recuerdan a alcaldesa chilena que Bolivia no pide visa

La ministra de Comunicación, Gísela López, le recordó a la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, que en Bolivia no se solicita visa para el ingreso de autoridades extranjeras. La burgomaestre chilena ratifica que congresistas del país le pidieron cita.

"Debo recordarle a la autoridad que en Bolivia no hay dictadura, si ella o cualquier autoridad de Chile quiere ingresar al país, lo puede hacer con libertad, no tiene la necesidad de pedir visa", aseveró la titular nacional.

Conoce más I Karen Rojo: “Congresistas bolivianos nos han pedido cita”

A su turno el ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que no se tiene por qué impedir el ingreso de la alcaldesa a territorio nacional. En su momento Rojo mandó a callar al presidente Evo Morales y solicitó "hostilidad" contra una comitiva nacional que visitó los puertos chilenos.

"A mi lo que me llama la atención y creo que es cuestionable es cuando se falta a la verdad, cuando una autoridad falta a la verdad y dice 'me invitaron'. El alcalde de Cochabamba fue claro al decir que no hubo una invitación", agregó López.

Lea también I Alcaldesa chilena denuncia presión para evitar su visita

La ministra sostuvo que "me preocupa mucho que se dañe la imagen del presidente desde fuera, llamándolo dictador" y aseguró: "No voy a entrar al mismo plano de las autoridades chilenas con agresividad".

En entrevista con EL DEBER Rojo señaló que "el comportamiento que ha tenido el presidente Evo Morales en los últimos tiempos en contra de nuestro país, no nos obliga a dejar la visita ni a bajar nuestra agenda".