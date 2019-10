Médicos definirán nuevas medidas en un ampliado

Después del paro de 24 horas que ayer cumplieron los médicos en todo el país, ahora esperan reunirse en un ampliado que puede convocarse entre mañana y el lunes, donde se definirán nuevas medidas de presión.



El vicepresidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Henry Montero, indicó que ayer se enviaron cartas al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General del Estado, solicitando audiencia para analizar el ejercicio de los profesionales médicos y los mecanismos que deben seguir los procesos ante alguna denuncia sobre supuesta negligencia médica. En caso de no tener respuesta, advierten con continuar sus medidas de presión.



Los médicos califican de histórica la movilización que realizaron ayer en solidaridad con sus colegas cruceños que están encarcelados por presunta negligencia, pues el paro de 24 horas fue acatado por los galenos de hospitales públicos, de clínicas privadas y de las cajas de salud.



El enfado de los galenos es porque consideran que en la justicia son juzgados como delincuentes comunes, es decir, sin investigación ni auditorías especializadas de forenses para determinar si hubo o no fallas del profesional por no haber seguido algún protocolo.



Los que una vez más se vieron perjudicados fueron los pacientes, en especial los que llegan del área rural, que se encontraron con los centros de salud cerrados, solo con atención de emergencia.



Esta medida no fue del agrado del Gobierno, pues el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana deploró la actitud, la que calificó de ‘desconsiderada’, según declaró a ABI.