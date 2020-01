Gobierno oficializa el cierre de estatal Enatex

"Enatex ya no existe", fue la respuesta del ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, al referirse al conflicto que ha generado el Decreto Supremo 2765 que ordena el cierre de la textilera estatal.



Pese a la movilización de trabajadores despedidos y el anuncio de un paro de 24 horas convocado por la Central Obrera Boliviana (COB) para el lunes 20 de junio, la autoridad ratificó que el Gobierno no dará un paso atrás.



Añadió que más de 800 trabajadores despedidos de Enatex no se reincorporarán pese a la movilización que se desarrolla.



“El cierre de Enatex ya se ha producido, ya no existe, ha sido cerrada no hay manera de reincorporar trabajadores a una empresa cerrada”, señaló a radio Panamericana.



En esta línea recomendó a los trabajadores que aún no han recogido sus beneficios sociales que pasen por la dirección del trabajo por sus beneficios.



Senatex sin fecha de inicio de operaciones



El ministro Trigosos explicó que todavía no tiene la fecha de inicio de operación de la nueva empresa Senatex.



Dijo que están trabajando técnicamente, y cuando se tenga en claro el inicio de operaciones se analizará la recontratación o no de los textileros separados de Enatex.