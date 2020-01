Gazapos plurinacionales

En España se llaman “patatas bravas” a las papas fritas rociadas con salsa picante. ¿Por qué ‘patata’? Porque en la España imperial se confundió la papa con la batata (también llamada ‘camote’) y, desde entonces, se llamó impropiamente ‘patata’ a la papa, excepto en Andalucía, Extremadura e Islas Canarias. La batata (de origen mesoamericano) pertenece a la familia de las convolvuláceas; mientras, la papa (originaria de las tierras aledañas al lago Titicaca) pertenece a la familia de las solanáceas. Entre nosotros, la papa se llama papa, desde siempre. ¿Por qué llamar, entonces, ‘patatas bravas’ a las ‘papas picantes’? Sucede que en Cochabamba están de moda los puestos callejeros con el nombre español de ‘patatas bravas’ (Los Tiempos, 12.03.17). ¿No sería mejor llamarlas papas picantes, a la criolla? ¿O en sentido figurado ‘papas bravas’, si prefieren? Papas, no patatas.

*** “1.700 latas de cerveza fueron ‘frenadas’ (sic) en el ingreso al penal de Palmasola” (EL DEBER, 04.11.2016). ¿Frenadas? Se da por entendido que hablamos de contrabando de cerveza en la frontera del Estado Plurinacional de Palmasola. Lo que no se entiende es lo de ‘frenar’ 1.700 latas de cerveza como si fueran ‘autos’, motos o camiones. Mejor sería decir: “1.700 latas de cerveza fueron interceptadas y confiscadas en el penal de Palmasola”.

*** Una modelo argentina fue expulsada del Perú por decir, en un ‘reality show’, que “los horrorosos peruanos son indios marginales y no tienen potencial para ser ‘nice’ (simpáticos) y porque no son gente ‘cool’ (macanudos)” (EL DEBER, 11.01.17). Por su lenguaje, la modelo ha dejado de ser argentina para convertirse en una piba de Miami que, por hablar entreverado medio español, medio inglés, se cree culta y cosmopolita. En cuanto a su racismo, los “horrorosos peruanos e indios marginales” han dado al mundo un secretario general de la ONU (Javier Pérez de Cuéllar) y un premio nobel (Mario Vargas Llosa), por no citar otros ejemplos. Si es malo generalizar juicios sobre un país, es peor juzgar a los peruanos por su etnia.

*** Es comprensible que algunos bolivianos, al aprender inglés a medias, terminen por hablar y escribir defectuosamente nuestra lengua. Es incorrecto decir: “…acusados de asesinar a ‘mujer polaca’” (EL DEBER, 26.01.17) u “‘Hombres ‘japoneses’ dan amor a cambio de dinero” (EL DEBER, 22.02.17). Debería escribirse: “…acusados de asesinar a una polaca” y “Japoneses ofrecen amor por dinero”. Si en inglés es imprescindible el uso de ‘man’ o ‘woman’ para definir el género del sustantivo, en español no lo es. Basta con decir polaca o japonés. // Madrid, 05.05.2017.