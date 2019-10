Miley Cyrus retira video del Festival de Cine Porno

Miley Cyrus sigue siendo centro de polémicas. Este martes los representantes de la cantante han manifestado que el vídeo "Tongue Tied" (Lengua atada) no será presentado en el Festival de Cine Porno de Nueva York y aseguran que fueron engañados sobre la naturaleza del evento.



La cantante, expresan sus asesores, no accedió personalmente a que se presentase la cinta, un vídeo con estética sadomasoquista, tal y como había asegurado el responsable del festival.



"Miley estaba orgullosa de hacer un corto con el aclamado cineasta Quentin Jones. Ella no promovió esta presentación al festival y no está participando de ningún modo", aseguraron sus representantes.



El organizador del certamen de cine X, Simon Leahy, había asegurado previamente que Cyrus había presentado su cinta tras oír hablar del evento a través de amigos comunes y mostró pruebas de un intercambio de e-mails con la productora Cadence permitiendo el uso del videoclip.



Sin embargo, sus representantes aseguran que los e-mails enviados por el festival presentaban al certamen porno de forma engañosa, retratándolo como una "proyección de cortos en el espacio para artistas Secret project Robot".



Aceptan retirar la cinta



Simon Leahy cumplió con la petición de retirar el film del programa, pero insiste en que hubiera encajado a la perfección con su festival, que a su juicio no es un evento sórdido.



"No queríamos causar ningún daño a Miley o su imagen. Es como si estuviésemos en un festival de arte. Incluso aunque usemos la palabra porno, no somos una especie de festival de porno barato de Los Ángeles"



La pieza, de aires sadomasoquistas y titulada Tongue Tied (Lengua atada), ya se estrenó en mayo del año pasado en internet y fue utilizado por la cantante en sus conciertos de la gira Bangertz tour.



Una Cyrus semidesnuda protagoniza este cortometraje en blanco y negro dirigido por el fotógrafo Quentin Jones y que continúa con la línea estética seguida en los últimos años por quien fuera estrella Disney.



El festival, según explica en su página web, tiene como objetivo dar valor al cine para adultos como una forma importante de arte desde el punto de vista social y cultural.