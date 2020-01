Detienen a fanático de Taylor Swift por acosarla

Mohammed Jaffar, de 29 años, fue detenido este semana por merodear el edificio donde vive Taylor Swift, en Nueva York (Manhattan, en el barrio Tribeca). Un juez le impuso una fianza de 20.000 dólares.

Según el diario New York Post y el portal estadounidense TMZ, el detenido fue detectado por los servicios de seguridad. Según fuentes de TMZ, desde diciembre Mohammed apareció en varias ocasiones en el tejado del inmueble de la intérprete de Shake It Off y tocó el timbre del apartamento, de lmás de 20 millones de dólares, de manera incesante durante una hora seguida.

Según la demanda criminal, por la que ya se le ha interpuesto una orden de alejamiento, la última vez que intentó ver a Taylor Swift fue el 15 de febrero. Además, en un periodo de 15 días llegó a llamar hasta 59 veces a la agencia de representación de la cantante pidiendo que lo contacten con ella.

Más acosadores en la vida de Swift

No es la primera vez que la obsesión de un fan por la cantante lo lleva a la cárcel. En noviembre de 2016, Frank Andrew Hoover, de 39 años, fue arrestado después de que rompiera la orden de alejamiento que le impide acercarse a Taylor a menos de 152 metros.