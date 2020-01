El alquiler de aviones de LaMia termina este mes

El ex senador opositor y refugiado político en Brasil, Róger Pinto, informó que el alquiler de los aviones de LaMia terminan el 31 de diciembre, a tiempo de asegurar que no conoce los negocios del fundador de ese emprendimiento Ricardo Albacete, que tomó distancia desde el siniestro de una de las naves, que cobró la vida de 71 personas."Los militares que quedaron sin trabajo. En Venezuela optaron por hacer esta empresa en Bolivia con el mismo nombre. Las características son: una empresa enteramente boliviana, y ellos alquilaron estos aviones", dijo el político en entrevista con el portal 'Urgentebo.com'.Detalló que "no conoce" los negocios que el empresario realizó con Miguel Quiroga, Marco Rocha y Gustavo Vargas. "Yo lo encontré a él (su yerno) en el Brasil porque él pasaba de manera regular o viniendo de África o Canadá y me pasó el contrato donde la empresa le decía que el (alquiler de las naves) debía terminar el 31 de diciembre”.Según la declaración de Pinto los ex militares de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) tenían pensado operar el 2017 con una tropa de cinco aeronaves 757. Aseguró que había negociaciones con empresarios del Brasil y España, quienes propusieron alquilar naves a los bolivianos.Este jueves el viceprtesidente Álvaro García Linera declaró que "este dato es muy importante o al menos es accionista, esto por (las) declaraciones de familiares, el que ha puesto el dinero es el señor Róger Pinto y el yerno (Miguel Quiroga) era representante de él y también piloto, ese es un tema muy importante a tomar en cuenta".