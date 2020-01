Estas son las posiciones sexuales más peligrosas, según la ciencia

Dicen que en la cama hay que probarlo todo. Total, si estamos con nuestras parejas y todo se enmarca en una relación de cariño y respeto, no hay ningún problema con experimentar.



Eso sí, debemos ser cuidadosas, porque aunque queramos convertirnos en unas expertas del Kamasutra, debemos saber que hay ciertas posiciones sexuales que pueden ser bastante peligrosas. Veamos que dice la ciencia al respecto:



Los dos primeros lugares

Científicos han encontrado que una de las posiciones más peligrosas es donde la mujer está arriba del hombre, debido a que esta posición provoca la mitad de todas las fracturas del miembro durante las relaciones sexuales.



Un estudio publicado en la revista Advances in Urology, señala que “cuando la mujer se sitúa encima del hombre durante el acto sexual, existe mayor peligro de causarle lesiones al órgano viril”.



Por más de 13 años, investigadores en Brasil observaron a pacientes con fracturas de pene, utilizando los récords del hospital, y en algunos casos entrevistando a los pacientes.



Los datos obtenidos revelaron que la posición de “estilo perrito”, es la segunda posición más peligrosa, con el 29 % de lesiones.



La vaquera inversa en la lista



Esta posición es parecida a la de “mujer arriba”, pero de espaldas al hombre. La maniobra vaquera inversa puede ser peligrosa porque pone presión sobre órgano viril y puede doblarse si se va por el camino equivocado.



Una investigación de la Universidad de California en San Francisco, descubrió que un pene erecto puede sufrir “hiperextensión” si está sometido a demasiada presión hacia abajo.



Esto puede llevar a una condición llamada enfermedad de La Peyronie, lo que puede provocar erecciones inusualmente curvas y hasta dolorosas.Con el tiempo, la enfermedad puede hacer que sea difícil mantener relaciones sexuales y en algunos casos extremos imposible.



Más que alarmarse hay que tener precaución



Pero tampoco se espanten, los científicos admitieron que no se tienen que eliminar por completo la práctica de estas posiciones. Sólo estar conscientes y tomar sus precauciones para no terminar con un feo accidente